Les services de Météo France ont placé ce dimanche quinze départements du centre de la France en vigilance "Orange" aux vents violents. Les départements de l'Indre et du Cher sont concernés. Soyez prudents dans vos déplacements.

Vents violents : l'Indre et le Cher placés en vigilance "Orange"

Le défilé des tempêtes et dépressions se poursuit en France. Après Jorge, voici Léon. Météo France a placé ce dimanche quinze départements du centre de la France, dont l'Indre et le Cher, en vigilance "Orange" aux vents violents. Les autres départements concernés sont l'Allier, la Charente-Maritime, la Côte-d'Or, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Nièvre, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne et l'Yonne.

A partir de 13 heures, certaines rafales de vent devraient atteindre 100 à 110 km/h ce dimanche après midi, à partir de 13 heures et jusqu'en fin d'après midi. et même dépasser 120 km/h sur les côtes de la Vendée et de Charente-Maritime. Des vents violents qui seront localement accompagnés de pluies localement fortes. Soyez très prudents dans vos déplacements.