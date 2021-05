La Loire et la Haute-Loire sont placés par Météo France en vigilance orange du fait de fortes rafales de vent prévues ce dimanche 9 mai.

Vents violents : la Loire et la Haute-Loire en vigilance orange

Mettez à l'abri ce que le vent pourrait emporter et prenez garde à ce qui pourrait tomber des rebords de fenêtre ou aux tuiles ! Il est aussi fortement conseillé de ne pas se promener en forêt et de limiter au maximum les déplacements. La Loire et la Haute-Loire sont placés par Météo France en vigilance orange du fait de fortes rafales de vent ce dimanche 9 mai.

"Les rafales vont se renforcer dans l'après-midi pour dépasser les 100 km/h sur les plateaux de Haute-Loire et sur le sud du département de la Loire", précise le dernier bulletin.

Les prévisionnistes alertent aussi sur "un risque de déferlement ce soir sur la vallée du Gier et la région de Saint-Etienne", comprenez par là que le vent gagnera en intensité en s'engouffrant dans la vallée.

