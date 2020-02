Vents violents : la Moselle placée en vigilance orange

La Moselle et 15 autres départements sont placés ce samedi en vigilance orange vents violents par Météo France. Des rafales à plus de 100 km/h sont attendues.

16 départements sont placés, ce samedi matin, en vigilance orange aux vents violents par Météo France. Cela concerne la Moselle, ainsi que la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, les Ardennes, l'Aube, la Marne et la Haute-Marne, Paris et petite couronne (les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne), la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Yonne, l'Essonne et le Val-d'Oise.

Des rafales de vents allant jusqu'à 100 à 110 km/h sont attendues en Moselle après 16 heures samedi.