Vents violents : les pompiers des Bouches-du-Rhône sont en alerte

Les pompiers des Bouches-du-Rhône alertent sur le mistral ces prochains jours. Comme dans le Var (placé en alerte orange), le département des Bouches-du-Rhône, placé en alerte jaune, ne sera pas épargné par la tempête de mistral qui touche le sud-est de la France dès ce lundi.

Trois jours de mistral annoncés

Dès ce lundi matin, le vent se renforcera considérablement et pourra atteindre les 90 km/h des Alpilles jusqu’à Marseille. En milieu et fin d’après-midi, ce mistral va se renforcer et atteindre les 110 km/h de Marignane à Cassis, avec des rafales à 120 km/h sur le secteur des calanques.

Ce vent ne faiblira pas mardi matin, les pourtours de l’Etang de Berre et la côte bleue seront particulièrement impactés avec des rafales à 120 km/h. Sur le reste du département, la vigilance sera de mise également avec un vent à 90 km/h de l’Ouest jusqu’à Marseille et un peu plus faible sur la partie Est.

Le mistral soufflera toujours mercredi, avec des rafales à 90 km/h annoncées à l’Ouest du département et à 60 km/h sur la partie Est. Ce n’est que dans la nuit de mercredi à jeudi qu’une accalmie est à prévoir dans les Bouches-du-Rhône.

Risque de chutes et risque incendie à prévoir

Les pompiers des Bouches-du-Rhône appellent donc à la plus grande vigilance pour ces trois prochains jours. Des dégâts seront à prévoir avec des chutes d’objets, d’arbres ou de branches. La mer sera agitée et imprévisible, et, au vu de la sécheresse des végétaux déjà bien prononcée, le risque incendie est à anticiper.

Il est conseillé :