Vents violents : limitation de vitesse sur l'autoroute A9

En raison de la forte tramontane ce lundi, la vitesse maximale sur l'autoroute A9 est abaissée à 110 km/h pour les voitures, 70 km/h pour les camions, dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales.

Des rafales à plus de 100 km/h sont attendues ce lundi (Photo d'illustration)

La tramontane se déchaine ce lundi sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Aux alentours de 14 heures, une rafale à plus de 140 km/h a été enregistrée au Cap Béar, sur la Côte Vermeille. Et selon Météo France, le vent doit encore se renforcer dans les prochaines heures.

En conséquence, les autorités décident d'abaisser la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute A9 entre Narbonne et la frontière espagnole, pour éviter les accidents :