Vents violents sur la Manche et la mer du Nord : la préfecture maritime appelle à la vigilance

Des vents violents sont attendus le long de la Manche et la mer du Nord à partir de ce jeudi soir et durant tout le week-end. La préfecture maritime appelle à la prudence. Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune par Météo France.

Les promeneurs doivent consulter les coefficients et les horaires des marées et rester très prudents

Une dépression circulant actuellement sur l'Irlande va provoquer des vents forts sur la façade de la Manche et de la mer du Nord à partir de ce jeudi soir. Le préfet maritime appelle à la plus grande prudence les pêcheurs et les plaisianciers, alors que ces vents pourront atteindre en rafales 93 km/h en bord de mer pour les zones les plus exposées, avec une mer très forte : des vagues de 4 à 6 mètres.

Cette dépression attendue dans la nuit sera encore active ce vendredi. Le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance jaune par Météo France qui annonce des rafales atteignant les 100 km/h dans les Flandres et dans l'Est du Pas-de-Calais, jusqu'à 110 km/h sur le site des Deux Caps.

Les journées de samedi et dimanche devraient encore être venteuses. Ce type de phénomène dépressionnaire est plutôt rencontré en automne ou en hiver, selon Météo France.