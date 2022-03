Vents violents : vigilance orange en Haute-Garonne et dans le Tarn

L'épisode cévenol qui s'impose sur une majeure partie de l'Occitanie joue les prolongations en début de semaine. Météo France vient d'émettre une vigilance orange aux vents violents pour les départements de Haute-Garonne et du Tarn.

Le vent d'Autan souffle déjà fort, entre 70 et 90 km.h ce lundi après-midi sur le midi toulousain. Il va se renforcer encore dans la nuit de lundi à mardi, avec des valeurs comprises entre 90 et 100 km.h. Demain, ce sera le pic de l'épisode venteux avec des valeurs pouvant atteindre les 110 km.h sur l'agglomération toulousaine, jusqu'à 120 km.g dans la région de Castres-Mazamet et dans le Lauragais. Un vent fort qui va aussi souffler en montagne avec des rafales pouvant atteindre les 100 km.h sur les hauteurs pyrénéennes ainsi dans certaines vallées intérieures.

Jusqu'à demain soir, il vous est donc conseillé d'éviter les sorties si vous le pouvez, et surtout de proscrire les sorties dans les environnements boisés.