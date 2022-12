Verglas : A quoi s’attendre sur les routes en Sarthe ce mercredi et ce jeudi

Mercredi soir et jeudi 15 décembre matin, des conditions météorologiques difficiles sont prévues en Sarthe. Il y aura des risques de verglas et de pluies verglaçantes. Certaines lignes de cars et de transports scolaires ne circuleront pas en Sarthe ce jeudi.