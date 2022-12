Verglas et neige en Bretagne : les administrations, les crèches, les centres de loisirs s'adaptent

Dans les Cotes d'Armor, certaines administrations annoncent déjà ouvrir plus tard que prévu. C'est le cas des maisons du département fermées jusqu'à 10 heures, en raison de la vigilance orange neige-verglas.

La ville de Lannion appelle les parents d'enfants en crèche à les garder à la maison. '"La crèche des Fontaines et la halte-garderie seront fermées. Un accueil, est prévu de 08h à 17h, dans les crèches de Ti Babigoù et de Ker Uhel, uniquement pour les familles dont les deux parents travaillent."

Même chose pour les centres de loisirs : "Seuls deux centres seront ouverts et uniquement de 8h à 17h30, les points d'accueil seront fermés et il n'y aura pas de transports (navette)." : Keriaden et Joseph Le Gall.