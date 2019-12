Verglas : une trentaine d'accidents de la circulation dans la région de Mulhouse

Mulhouse, France

Le verglas est à l’origine d’une trentaine d’accidents de la route dans la région de Mulhouse dans la nuit de jeudi à vendredi apprend-on auprès des pompiers du Haut-Rhin.

Le plus grave a eu lieu jeudi soir vers 22h45 sur la nationale 66 à la hauteur de Reiningue, dans le sens de circulation entre Thann et Mulhouse. Suite à une perte de contrôle , une voiture a fini sa course contre un arbre. La passagère, une femme de 46 ans a été tuée. Le conducteur âgé de 40 ans a été désincarcéré par les pompiers et conduit à l'hôpital. Il souffre de blessures aux jambes.

D'autres accidents également liés au verglas ont causé des blessés à Lutterbach où un véhicule a fait un tonneau, ainsi qu'à Riedisheim peu avant minuit où il y a eu collision entre deux véhicules. Pour les autres accidents constatés dans le reste de l'agglomération mulhousienne les dégâts sont surtout matériels.