Vers de nouveaux record de chaleur dans le Poitou ?

Poitiers, France

Grâce à un afflux d'air chaud qui nous vient directement d'Espagne, des records tombés pourraient tomber mardi 23 juillet dans le Poitou. En particulier dans la Vienne. Ainsi à Poitiers, il faut remonter au 27 juillet 1947 pour trouver la température la plus élevée jamais relevée : 40,8°. A Châtellerault comme à Montmorillon où les stations météo sont beaucoup plus récentes, la mercure avait dépassé légèrement les 40°. Dons si les prévisions de Météo France se vérifient, des records devraient tomber ce mardi.

Le record de Thouars semble inatteignable

Dans les deux sèvres, Niort peut aussi connaitre sa journée la plus chaude puisque le record de 2003 est de 40° 1. En revanche, cette fameuse année 2003 fait et fera sans doute encore référence à Parthenay et surtout à Thouars où le 6 aout de cette année là, le thermomètre avait dépassé respectivement les 41 et 43°. Thouars qui détient le record absolu de la journée la plus chaude pour toute la région Poitou Charentes.