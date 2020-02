Vers des records de douceur dans les Alpes Maritimes pour un 3 Février

Alpes-Maritimes, France

Météo France relève des températures bien supérieures aux moyennes de saison à cause d'un air chaud qui arrive du sud. De l'air tiède qui vient de l'Atlantique subtropical, au niveau de l'Equateur et des Açores, poussé par des courants d'ouest-sud-ouest. Ajouté à ça, vous avez ce qu'on appelle l’effet de Foehn. C'est quand une masse d'air franchit une montagne. Ici, en l’occurrence, les Alpes et le massif de l'Estérel. L'air monte et se refroidi. Il se décharge de son humidité arrivé sur la crête et en redescendant côté Alpes Maritimes, l'air, asséché, se réchauffe par compression. C'est ce qui explique ces températures douces dignes d'un mois de juin.

Sam de la page FaceBook "Météo Côte d'Azur - En Direct" relève à la mi-journée, ce lundi 2 février 2020 dans les Alpes Maritimes et dans le Var des records de températures maximales à Fréjus avec une valeur de +24.1°C (ancien record de +23), +22.7°C à Hyères (ancien record de +22.2) et même jusqu’à +26.3°C degrés à Fayence(83) à 13h00 ! Le passionné de météo azuréen signale que ces valeurs sont provisoires et doivent être valider par Météo France ce soir.

France, une auditrice de France Bleu Azur, signale 30° à Roure, sur la route d'Isola dans la vallée de la Tinée, ce lundi 3 février 2020 à 13 heures (photo en couverture de son thermomètre).

Depuis le petit matin, vous êtes surpris par les températures du lever du jour dans les Alpes Maritimes

Capture de messages dans le groupe Nice Météo - FaceBook

Demain Météo France annonce encore jusqu'à 18°, 19° sur le littoral azuréen, avant une baisse des températures le mercredi 5 février 2020.