Vers un épisode neige et verglas dans l’Orne, possiblement dans le Calvados

Météo France a placé sept départements du Nord-Ouest en vigilance orange neige et verglas. Il s’agit de l’Orne et la Manche pour la Normandie, mais aussi les Côtes d'Armor, le Morbihan, l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et à la Sarthe pour les régions limitrophes. Les températures vont rester négatives et l’arrivée d’une dépression va se traduire par des conditions de circulation très difficiles à partir de ce mardi 13 décembre.

ⓘ Publicité

“Des pluies verglaçantes vont arriver dans un premier temps ce soir et demain matin” détaille Christopher Bribet, l’animateur de la page facebook Météo en Basse-Normandie . “Cette pluie verglaçante sera remplacée par la neige dans l’Orne, ça c'est quasiment sûr. Après à voir au niveau du Sud-Manche et du Calvados, où on pourrait avoir un peu de neige. Mais le cumul reste encore à définir. Il y a des modèles qui prévoient jusqu'à quinze centimètres. C'est surtout à partir de mercredi, dans la nuit et jeudi matin que cet épisode de neige doit arriver sur la Normandie”.

Une neige qui devrait tenir au sol, étant donné la vague de froid déjà perceptible depuis quelques jours. “On est à 6 degrés en dessous des normes de saison. Ce sont des températures vraiment très très très froides pour la saison” observe Christopher Bribet, réputé pour l’analyse et l’interprétation des bulletins météos.