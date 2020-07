Vers un mois de juillet 2020 historiquement sec en Lorraine

La Lorraine va battre un record préoccupant. Le mois de juillet 2020 sera dans notre région comme au niveau national, le mois de juillet le plus sec depuis le début de la collecte des données en 1959, selon Météo France Nancy-Tomblaine.

Juillet 2020 restera dans les annales. Selon les données recueillies auprès de Météo France Nancy-Tomblaine, le mois de juillet de cette année sera le mois de juillet le plus sec enregistré depuis 1959 en Lorraine. Il est tombé depuis le 1er juillet 13 litres par mètre-carré contre une moyenne de 74 litres et surtout par rapport à un record de 21 litres en 1964. La Moselle et la Meurthe-et-Moselle vont battre leur record de sécheresse pour un mois de juillet.

Le mois de juillet 2020 sera historiquement sec en Lorraine selon Météo France - Météo France Nancy Tomblaine

Septième saison agricole consécutive en déficit

Un phénomène exceptionnel mais qui s'inscrit dans une tendance lourde depuis plusieurs années, explique Bruno Cunin, responsable du pôle météorologique de Lorraine à Nancy-Tomblaine :

"Quand on fait des cumuls de précipitations sur plusieurs mois, par exemple ce qu'on appelle la saison agricole, c'est-à-dire les précipitations du 1er mars au 31 octobre, cette année, ces précipitations sont fortement déficitaires et ça fait la septième saison agricole consécutive où les précipitations sont déficitaires en Lorraine. Cette série de sept est quand même inquiétante."

Pour la 7e année consécutive, la saison agricole est marquée par la sécheresse en Lorraine selon Météo France - Météo France Nancy Tomblaine

La situation va-t-elle s'améliorer au mois d'août ? Si des précipitations sont attendues sur les dix premiers jours du mois, elles ne seront de toute façon pas suffisante, explique Bruno Cunin :

"Les 8-10 premiers jours, ça va être un temps agité, un peu orageux mais il ne faut pas oublier qu'avec le déficit installé depuis le confinement, pour combler le déficit à certains endroits, il faut que pendant deux mois consécutifs, il pleuve deux fois plus que d'habitude. Quant aux prévisions saisonnières, sur le Grand Est, il n'y a pas de tendance qui se dégage de manière importante sur août-septembre-octobre."