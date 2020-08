VIDÉO - Canicule : j'ai testé la chambre froide du fabricant de glaces

Les glaces sont très demandées par temps de canicule et les artisans glaciers très sollicités. On a tenu 5 minutes dans la chambre froide où sont stockées "Les Glaces de la ferme" à Saint-Jean-de-la-Lecqueraye.

Il faut encore tenir quelques heures et la canicule sera derrière nous ! Météo France a placé ce vendredi 7 août neuf départements en vigilance rouge à la canicule dont la Seine-Maritime et l'Eure. Après avoir passé plusieurs jours volets fermés, vous n'en pouvez plus ? Pour vous consoler, joignez l'utile à l'agréable et rafraîchissez-vous en dégustant une glace !

Une vraie bonne glace artisanale contient 50% de fruits (chez les industriels, c'est plutôt 20% de fruits et 50% d'air), du sucre et un peu d'eau.

Avec ces températures, la demande explose et les fabricants de glace carburent. C'est le cas près de Pont-Audemer (Eure), chez Philippe et Isabelle Cocagne, fondateurs des "Glaces de la ferme" du bois louvet, à Saint-Jean-de-la-Lecqueraye.

Les salariés, ultra-sollicités ces derniers jours, doivent prendre quelques précautions quand ils vont stocker les pots de glace fraîchement fabriqués dans la chambre froide, explique Philippe Cocagne : "Il y fait -22 degrés, quand on y passe cinq minutes ça va, mais quand on y reste une heure pour préparer les commandes, on le sent !"