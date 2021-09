VIDEO - Catalogne : des pluies torrentielles s'abattent sur la région d'Alcanar ce mercredi

En Catalogne, le plan d'urgence inondation a été déclenché ce mercredi 1er septembre. Et sur place les images sont spectaculaires. A la mi-journée, des orages exceptionnels ont touchés la région d'Alcanar.

Des torrents d'eau en pleine ville

La presse locale parle de 77 litres d'eau par mètre carré en seulement 30 minutes dans le secteur d'Alcanar en Tarragone. Selon le Service météorologique de Catalogne, il s'agit d'un épisode très exceptionnel. A 13h30, les autorités locales parlent même de 200 litres d'eau par mètre carré dans certains secteurs de la région.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une situation que les pompiers et les élus surveillent de très près, puisque dans les prochaines heures il est probable qu'il pleuve à nouveau fortement dans ces régions du sud de la Catalogne. Jusqu'à présent, le numéro d'appel d'urgence 112 a reçu plus de 441 appels.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nombreuses routes sont également inaccessibles ce mercredi comme la N-340 entre Amposta et Alcanar et la TP-3318 à Ulldecona. Le trafic également est interrompu sur la ligne R16 entre l'Aldea et Tortosa toujours en raison de ces fortes pluies. Au plus fort, 10 000 foyers étaient privés d'électricité.