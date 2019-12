VIDEO - Didier Jouanny, pompier volontaire en Creuse : on a reçu 6 500 appels le soir de la tempête de 99 !

Département Creuse, France

Personne n'a oublié la tempête de 1999 ! Le 27 décembre au soir, les vents à près de 160 km/h ont tout emporté sur le passage en Creuse , arbres, toitures, fils électriques. "C'était l’apocalypse", raconte Didier Jouanny, pompier volontaire. Ce soir là, il répondait aux appels qui arrivaient au 18. "On se demandait ce qui arrivait, toutes les lignes étaient au rouge, avec mes collègues on décrochait, on raccrochait, on faisait que ça ! " Didier Jouanny était ce vendredi matin l'invité de France Bleu Creuse. Écouter l'intégralité de son interview ici.

6 500 appels en l'espace de 24 heures

Dans la salle de réception des alertes au 18, des dizaines d'appels sont arrivés d'un coup. "Durant 12h, 15h ,ça n’arrêtait pas ! A l'époque, on faisait 6 500 interventions à l'année, explique Didier Jouanny. Et c'est ce que nous avons fait en une soirée ! Les gens appelaient pour des toitures envolées, des granges envolées, des arbres sur la route, on envoyait les secours sur place, et avec le recul, on se rend compte que c'était parfois dangereux pour nos collègues. Aujourd'hui on ne ferait pas pareil. On analyserait l'appel et on enverrait des secours qu'en cas de réelle urgence."

On partait pour deux interventions, et au final on en faisait 20 !

Le lendemain, Didier Jouanny est allé sur le terrain, prêter main forte à ses collègues. "C'est là qu'on a réellement compris ce qui s'était passé. C'était l’apocalypse en fait. On partait dans les rues de Guéret, tronçonner des arbres, remettre des tuiles. Et dans les rues, tout le monde sortait, tout le monde avait besoin de quelque chose. "

Aujourd'hui tout serait différent

20 ans ont passé depuis la tempête de 99, et si un tel phénomène météo se reproduisait, les choses seraient très différentes. "On n'engagerait plus de sapeurs-pompiers pour des arbres tombés sur des toitures si n'y a pas d'urgence vitale. A l'époque, il y avait quelques tronçonneuses dans certains centres de secours, maintenant on en trouve dans tous les centres de secours. On pourrait aujourd'hui s'appuyer sur les Unités Territoriales Techniques du conseil départemental. Il y aurait une salle de crise en préfecture avec tous les acteurs de la sécurité. Ce serait plus réfléchi, plus organisé".

