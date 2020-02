VIDÉO - Il y a 10 ans, la tempête Xynthia balayait la Gironde

Il y a 10 ans, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia balayait la façade atlantique. Il n'y a pas de victime à déplorer en Gironde, mais le bilan sera au total de 47 morts. Retour en vidéo sur les images, les chiffres et faits marquants en Gironde.

Environ deux mois après la tempête Martin qui avait fait deux morts en Gironde, Xynthia frappe la façade atlantique dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Si en Gironde la tempête ne fait pas de victime, le bilan est lourd : 47 morts. La Vendée est le département le plus touché, notamment la commune de la Faute-sur-mer, où 29 personnes perdent la vie.

En Gironde, de nombreuses habitations se retrouvent inondées, avec parfois 70cm d'eau. Sur le Bassin d'Arcachon, des digues cèdent, et une dizaine de communes sont touchées. Dans le Médoc, l'eau envahit notamment les communes de Saint-Vivien-de-Médoc, Le Verdon, Macau et St Christoly. L'eau mettra plusieurs jours à s'évacuer, et laisse derrière elle une épaisse couche de vase, et de nombreux dégâts matériels.