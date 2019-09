Il y a cinq ans, Lamalou-les-Bains était dévastée par de terribles inondations

Dans la nuit du 17 au 18 septembre 2014, une énorme lame d'eau et de boue déferle sur la station thermale de Lamalou-les-Bains (Hérault) et balaye tout sur son passage, faisant quatre morts. Six personnes, dont l'ancien maire et son prédécesseur, ont été mises en examen.

Lamalou-les-Bains, France

Mercredi 17 septembre 2014. Météo France a émis pour la journée et la nuit une vigilance orange aux orages et aux crues pour le département de l'Hérault. Les cours d'eau sont surveillés de près. Au camping municipal de Lamalou-les-Bains, un écriteau (toujours visible plusieurs années après) prévient les campeurs et les appelle à la prudence.

En fin de journée, le maire de la commune, Philippe Tailland, part vérifier le niveau du Bitoulet, la paisible rivière qui traverse Lamalou. Le niveau est "haut, mais pas anormal", et la situation ne nécessite selon lui aucune mesure d'évacuation. Il faut dire que la région est habituée aux "épisodes cévenols" ou "méditerranéens", ces fortes précipitations saisonnières.

L'équivalent d'un automne de pluie en 36 heures

Ce que le maire ne sait pas, c'est qu'un phénomène d'embâcle, un amoncellement d'arbres et de branches en amont du ruisseau, a créé une retenue d'eau alimentée par les fortes pluies. Vers 23h30, ce barrage naturel cède et libère une énorme quantité d'eau et de boue.

Une vague de plus de six mètres de haut sur 40 de long déferle alors sur la petite station thermale située à une trentaine de kilomètres de Béziers. Le camping municipal, qui surplombe de trois mètres à peine le Bitoulet, est en première ligne. Il est balayé par la lame.

Quatre victimes et 12 millions d'euros de dégâts

Une mère et sa fille sont piégées à l'intérieur de leur camping-car, un homme est retrouvé mort près de sa caravane, un autre sur un rond-point, près du camping. Le drame fait quatre morts et défigure une partie de la commune.

Le lendemain, le Bitoulet a rejoint son lit, mais les habitants de Lamalou découvrent, hébétés, les dégâts, estimés à 12 millions d'euros : un restaurant, situé en bord de rivière, a été emporté, comme tous les équipements du tennis municipal, une passerelle et plusieurs véhicules. Des habitations sont inondées dans les quartiers bas de la ville : dans certaines maisons, l'eau est montée à plus d'un mètre. À la sortie de la commune, l'énorme amoncellement de débris, de branches et d'arbres de l'embâcle est bloqué sous un viaduc.

Une enquête est aussitôt ouverte et six personnes mises en examen : le maire de l'époque, Philippe Tailland, et son prédécesseur, Marcel Roques, pour homicides involontaires, ainsi que quatre employés municipaux.

