VIDEO inondations : lente décrue des cours d'eau mais le niveau de la Dordogne continue de monter

Ce mardi après-midi, la plupart des cours d'eau de Dordogne restent en vigilance orange aux crues et inondations. Si la situation s'est stabilisée, les niveaux de la Dordogne et de la Vézère notamment, sont toujours très hauts.

Les niveaux des cours d'eau sont toujours très hauts ce mardi après-midi en Dordogne. Sur le site Vigicrues, plusieurs cours d'eau sont toujours en alerte orange aux crues et inondations, mais l'heure est à la décrue. A Périgueux, la hauteur d'eau maximale de l'Isle 2 m59 a été atteinte à la mi-journée. A Montignac la hauteur maximale de 5 mètres 50 a été atteinte la nuit dernière pour la Vézère. A Brantôme, la Dronne est montée jusqu'à 1m98 hier soir.

La Dordogne continue de monter

À Cénac, la propagation de la crue de la Dordogne pourrait entraîner un niveau compris entre 5.20 m et 5.40 m la nuit prochaine. A Bergerac, la hauteur maximale devrait être comprise entre 4 m70 et 4.90 m, demain dans la matinée. Le Céou, la Dordogne dans sa partie aval, la Vézère dans sa partie amont, et l'amont de l'Isle et notamment l'Auvézère sont repassées en jaune. Depuis ce week end, plusieurs routes restent coupées à la circulation.

Les images sont donc impressionnantes. revue de détails grâce aux auditeurs/internautes de France Bleu Périgord en vidéo et en photos.

Le débit de la Dordogne est important comme le montre cette vidéo prise à Beynac et au port d'Envaux.

A l'entrée des Eyzies © Radio France - Bernard Guyot

Aux Eyzies, à l'entrée de la commune, ce sont les bisons qui ont les pieds dans l'eau à cause du débordement de la Vézère.

A La Roque Gageac, notre reporter Flavien Groyer part en reportage dans les rues en canoë avec les services techniques de la commune. Ils vérifient que tout se passe bien pour les riverains et vérifient les installations éléctriques.

L’Auvézère est sortie de son lit. Cubjac (Dordogne), le 2 février 2021. © Radio France - Emmanuel Claverie

L'Auvézère est elle aussi en crue dans le secteur de Cubjac et du Change.

L’Auvézère est sortie de son lit. Le Change (Dordogne), le 2 février 2021. © Radio France - Emmanuel Claverie

La Dordogne le long de la voie verte à Mouleydier - Sabine Breton-Mathieu

La Dronne est également sortie de son lit à Brantôme - Céline

La lavoir de Saint-Pardoux-la-Rivière - Joss Quastana