VIDÉO - La campagne nettoyage des avaloirs du centre-ville d'Alès s'achève milieu de semaine prochaine

A l'approche de la saison des pluies, le récurage des avaloirs est plus que nécessaire si on veut éviter des débordements notamment en centre-ville. Comme chaque année, la ville d'Alès a lancé son opération coup de poing récurage des avaloirs. Jusqu'à jeudi, deux hydro-pompes parcourent les rues - tôt dans la matinée - et nettoie plus d'un millier d'entre eux, es avaloirs obstrués par les feuilles mais pas seulement.

Quelques restrictions temporaires de circulation

Quelques difficultés de circulation ou de stationnement. "C'est pour du mieux" explique ce technicien de voirie à la ville d'Alès, "pour éviter que les avaloirs ne débordent avec des dommages pour les biens ou la population". Difficultés très provisoires le temps de nettoyer le millier d'avaloirs du centre-ville, les 5.500 d'Alès au total ont été récurés préventivement. On trouve de tout dans les avaloirs même des pièces de moteur, pas moins de 50 Tonnes qui les obstruent, "des résidus de Tavaux, de la faïence et même des pièces de moteur" explique Vincent Ravel d'Alès Agglomération.

Fin de l'opération coup de poing ce jeudi

C'est en milieu de semaine prochaine que le récurage des avaloirs du centre-ville d'Alès devrait s'achever. Une opération qui rassure la population. Martial promène son chien dans une de ses rues "c'est bien qu'il le fasse, je n'ai jamais été inondé mais il y a des endroits - notamment du coté du Gardon - où cela arrive". Comme chaque année l'appel à un regain de civilité, les déchets n'ont pas de place dans les avaloirs, c'est une question de sécurité à l'approche des épisodes méditerranéens.

