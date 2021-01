VIDEO - La neige évacuée par camions-bennes à Pontarlier

Une opération d'évacuation de la neige est organisée à Pontarlier, avec des chargeuses et des camions-bennes, ces jours-ci. Des tonnes de neige sont emmenées dans plusieurs sites de la ville.

La neige est dégagée des rues par des chargeuses à godet et des camions-bennes en ce moment à Pontarlier (Doubs). Une grande opération d'évacuation est organisée par la Ville, pour retirer les tas de neige accumulés sur les rues et les trottoirs, dans les quartiers. Soixante agents des services techniques municipaux se relayent pendant ces semaines d'opération, épaulés par une vingtaine d'employés d'entreprises privées, appelés en renfort. Pendant plusieurs jours, le ballet d'engins sillonnent les quartiers.

La neige est raclée et entassée par des chasse-neiges puis soulevée par des chargeuses qui mettent dans les camions-bennes. Des chasse-neiges plus petits, des saleuses et des agents munis de pelle assurent les finitions. La neige chargée dans les bennes est transportée ensuite sur différents sites, où elle pourra fondre sans gêner. Les sites seront ensuite nettoyés pour retirer les éventuels détritus emportés avec les tonnes de neige.

Opération d'évacuation de la neige à Pontarlier. © Radio France - Marie-Coralie Fournier

Cette opération doit durer au moins jusqu'à mardi 26 janvier, en fonction des conditions météo. Elle sera renouvelée en cas de nouvelles chutes de neige importantes.

Des évacuations des tas de neige ont également organisées dans d'autres communes du Haut-Doubs ces derniers jours, comme Morteau ou Mouthe... et ce ne sont que des exemples.