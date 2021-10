VIDEO - Les fortes pluies en ce moment sur Nîmes, avec des ruissellements

La ligne orageuse a quitté les Cévennes, dans le Gard, pour atteindre désormais les secteurs entre Aigues-Mortes, Nîmes, et Uzès. De fortes pluies qui étaient attendues, et qui provoquent parfois des ruissellements. Le Gard, comme la Lozère, est toujours placé ce dimanche en vigilance orange orages, pluies et inondations, mais également en vigilance orange pour les crues. Restez prudents, et limitez voire annulez vos déplacements !

