VIDÉO - Les images de l'orage de grêle sur la Vieille Ville de Belfort

Un orage de grêle a traversé le ciel belfortain ce vendredi soir. Le Nord Franche-Comté avait été placé en vigilance orange par Météo France.

L'épisode n'a duré que quelques minutes. Un orage de grêle a traversé le ciel de Belfort ce vendredi soir vers 21h. Les rues se sont rapidement recouvertes d'une pellicule blanche et en Vieille Ville de Belfort, les terrasses de la Place d'Armes et des environs ont vite été désertées, comme le montrent ces images. Selon les pompiers, à 21h30, cet épisode n'avait occasionné aucune intervention particulière. La Haute-Saône, le Doubs et le Territoire de Belfort avaient été placés en vigilance orange aux orages par Météo France.

Les terrasses de la Place d'Armes et des environs ont vite été désertées. © Radio France - William Gay Costa