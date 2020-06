VIDÉO - Les images des orages de ces dernières heures en Berry

Météo France avait placé plusieurs départements dont l'Indre et le Cher en vigilance "orange" aux orages. Ces derniers ont été immortalisés par des passionnés de météorologie, et notamment ceux de l'association Météo Centre.

Des rafales de vent, un cumul de précipitations parfois important, une forte activité électrique...les orages et/ou averses orageuses, observés vendredi soir et dans la nuit sont arrivés par le sud de la région. Les services de Météo France avaient d'ailleurs placés plusieurs départements du Sud-Ouest et du Centre en vigilance "orange". Et parfois, les éléments se sont déchaînés comme ci-dessous au sud de Bourges ou un important coup de vent, une puissante macrorafale accompagnée de grêle a été observée ce vendredi soir.

Une activité météorologique soutenue, immortalisée par "les chasseurs d'orages" et notamment les passionnés de l'association Météo Centre, comme içi à Châteauroux.