VIDÉOS - Les internautes partagent leurs images de la tempête Alex

La tempête Alex déferle sur la Bretagne depuis cette nuit du 1er au 2 octobre et devrait poursuivre son avancée ce weekend sur la façade Atlantique. Les internautes partagent leurs vidéos des rafales de vents et des fortes pluies sur les réseaux sociaux.

Alors que des records de rafales de vents ont été mesurés : 186 km/h mesuré à Belle-Île-en-Mer et dans le Maine et Loire avec 129 km/H à Cholet. Les pompiers sont intervenus plus de 80 fois rien que dans le Morbihan entre minuit et trois heures du matin, les internautes partagent sur internet les images de la tempête Alex.

à lire aussi Météo : temps agité en Bretagne et dans le Sud-Est, les prévisions pour ce vendredi

Les images de la tempête Alex sur internet