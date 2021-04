VIDEO - Les producteurs de fraises gardois face au risque de gel

Après le beau temps ces derniers jours, c'est maintenant une chute significative des températures qui est attendue dans le Gard. Le mistral devrait quand même encore nous tenir à l'abri au moins jusqu'à mercredi du risque de gel fort. En revanche, la situation semble plus inquiétante pour la journée de jeudi. Le gel préoccupe les agriculteurs ; ici où là, on a pu relever zéro degré mais dans les prochaines 72 heures, on pourrait descendre jusqu'à -2/-3°sur les hauteurs avec des débordements possibles dans la vallée du Rhône et en plaine.

Aux confins du Gard et des Bouches-du-Rhône, le domaine de la Rose d'Argence à Fourques où l'on produit les fraises, notamment la célèbre garriguette, on reste plutôt confiant. (reportage vidéo de Ludovic Labastrou, France Bleu Gard Lozère)

Le gel est surtout attendu dans la nuit de mercredi à jeudi.