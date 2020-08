VIDÉO - Orages dans l'Eure : des trombes d'eau et comme "une mini-tornade" à Chambois

Danielle Brière et sa famille s'apprêtaient à passer à table quand l'orage s'est abattu sur le village de Corneuil. "D'un coup d'un seul, la pluie est arrivée" raconte la jeune femme, avec "des rafales de vent, l'eau passait de partout, ça dégoulinait". Une partie de la toiture de la maison est endommagée et pour ne rien arranger, une coupure d'électricité a stoppé l'action de la pompe de relevage dans le garage. Le couple et son enfant ont dû être relogés dans une chambre d'hôte pour la nuit. Dans l'après-midi et la soirée de mardi, les pompiers de l'Eure sont intervenus une cinquantaine de fois dans tout le département. Ce mercredi, plusieurs adjoints au maire font le tour de la commune pour évaluer les dégâts en compagnie de la conseillère départementale du canton, Colette Bonnard, maire de la commune voisine de Mesnil-sur-Iton.

"Grêle, pluie, vent violent, une mini-tornade" énumère Michel Lesage, adjoint au maire de Chambois. L'épisode a été soudain et violent.

On a eu 72 millimètres d'eau en une heure et demie - Michel Lesage

Xavier et Rosane ont vu l'eau s'infiltrer dans les joints de leur véranda.

Rosane et Xavier ont récupéré quelques grêlons qui sont tombés sur leur véranda © Radio France

L'école du village a également été touchée, plus de trente centimètres d'eau "surtout des classes et la salle de motricité" détaille Nicole Le Mercier, adjointe au maire de Chambois.

Les adjoints au maire de Chambois ont mis au sec les manuels scolaires de la rentrée. Les fauteuils eux sont bien trempés © Radio France - Laurent Philippot

La maire de Mesnil-sur Iton va mettre à disposition de la commune des agents municipaux pour donner un coup de main. Les élus de Chambois ont également recueilli photos et vidéos auprès des habitants du village pour constituer un dossier de reconnaissance de catastrophe naturelle.