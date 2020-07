Le risque orageux reste important ce mercredi dans la Loire et la Haute-Loire. Les deux départements ont déjà servis mardi, avec des chutes des grêle impressionnantes. Heureusement, les dégâts sont limités.

VIDÉO - Orages : déluge de grêle à Saint-Étienne et dans le Pilat

Les averses n'ont pas forcément duré longtemps, mais la quantité de grêlons tombés mardi dans la Loire avait de quoi impressionner, comme le montrent ces images de la grêle qui s'est abattue sur le centre-ville de Saint-Étienne mardi soir, avant 20 heures :

Un peu plus tôt dans la journée, c'est sur le Pilat que la grêle s'est abattue. Mais aussi sur une partie de la Haute-Loire, où les éclairs ont été particulièrement nombreux dans le ciel selon l'observatoire Keraunos qui a recensé près de 2600 éclairs sur le département. Beaucoup d'éclairs aussi dans le ciel ligérien, avec plus d'une centaine à La Fouillouse et Saint-Just-Saint-Rambert mardi.

Toitures et branches arrachées

Les pompiers de la Loire ont réalisé une vingtaine d'interventions liées à ces intempéries mardi soir dont une marquante à Saint-Étienne : la toiture d'un bâtiment de 600 mètres carré a été arrachée dans la zone industrielle de la Rivière. Le toit en tôle est retombé sur les locaux d'une entreprise située juste à côté. Une équipe cynotechnique a été envoyée sur place pour vérifier qu'il n'y avait personne sous le décombres. Heureusement, personne n'a été blessé.

Pas de gros dégât, mais beaucoup de branches cassées et d'objets divers sur la voirie dans certaines communes. La police de Saint-Étienne appelait les piétons et les cyclistes à la vigilance ce mercredi matin :