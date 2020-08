VIDÉO - Orages : une trentaine d'interventions des pompiers dans le pays de Montbéliard

Les pompiers du Doubs sont intervenus plus d'une trentaine de fois lundi soir dans le pays de Montbéliard en raison des fortes pluies dues à l'orage.

Les photos de l'orage prises par les internautes et publiées sur la page Facebook de la Communauté Météo Franc-Comtoise.

L'orage qui a traversé le pays de Montbéliard lundi soir a occasionné quelques inondations. Entre 18h et 22h30, les pompiers sont intervenus à 34 reprises, essentiellement pour des routes et des locaux inondés : caves, garage, buanderie, rez-de-chaussée d'habitations... sur les communes de Montbéliard, Audincourt, Bethoncourt, Seloncourt, Hérimoncourt ou encore Dasle et Blamont.

Chute d'arbre sur le réseau électrique

A Blamont, un arbre s'est couché sur une ligne 20.000 volts du réseau moyenne tension, mais l'incident n'a occasionné que des coupures de courant "marginales" selon Enedis. Les agents étaient toujours à pied d'oeuvre à 23h lundi soir pour rétablir la ligne.

A Montbéliard, plusieurs rues du centre-ville ont été brièvement inondées, comme la rue de la Schliffe, la rue de la Vouivre, ou la rue Clémenceau. Les services techniques de la ville ont dû intervenir : les feuilles d'arbres tombées avec le vent bouchaient les grilles d'évacuation des eaux pluviales. La rue piétonne n'a pas été inondée.

Certains internautes ont publié des vidéos de l'orage sur la page Facebook de la Communauté Météo Franc-Comtoise, comme ici, là ou encore ici.

