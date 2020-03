VIDÉO - Pannes à répétition : l'opérateur Orange tente coûte que coûte de repasser au vert

L'opérateur de télécommunications doit faire face, depuis l'automne dernier, à de nombreuses coupures de téléphone et d'internet en Mayenne. Et ça fait râler les clients. Les techniciens Orange assurent tout mettre en oeuvre pour réparer.

Comment Orange explique cette situation qui dérange et agace beaucoup de clients ? Par la fragilité du réseau, essentiellement aérien chez nous. Des milliers de poteaux, des milliers de kilomètres de câble à surveiller, à réparer en fonctions des besoins. Pas facile surtout quand le mauvais temps s'en mêle explique Robert Mitu, le délégué de l'opérateur en Pays de la Loire : "nous sommes donc contraints malheureusement nos délais d'interventions. On arrive, en ce moment, à réparer en une semaine, voire plus. Car, depuis, le début de l'année, en plus du vent, il y a beaucoup de pluie. Et l'humidité fragilise notre réseau".

Depuis le passage de plusieurs tempêtes, deux fois plus d'interventions qu'en temps normal

Les techniciens réalisent 150 interventions par jour depuis l'automne dernier, deux fois moins en temps normal. D'où des délais de réparations qui s'allongent Et la fibre, déployé sur l'ensemble du département dans les années à venir, ne sera pas la solution miracle poursuit Robert Mitu : "lorsqu'on déploie un réseau en fibre optique, on utilise les infrastructures existantes. Le câble fibre sera forcément impacté en cas d'un gros coup de vent".

Lors d'une intervention des équipes Orange en Mayenne © Radio France

"On n'arrête pas, on est sur le terrain quotidiennement, le samedi s'il le faut. Parfois, on croise des gens, nos clients, qui nous encouragent" affirme un technicien. L'opérateur compte aussi sur le soutien des propriétaires terriens en leur demandant de bien élaguer afin de diminuer les risques de chute de branches sur les câbles.