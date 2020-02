VIDÉO - Tempête "Ciara" en Bretagne : fortes rafales de vent et risque de submersion sur la côte

Région Bretagne, France

Ça va souffler fort en Bretagne ce week-end. La tempête, nommée Ciara, va traverser l'Atlantique en direction des îles britanniques. Elle devrait apporter des rafales de vent de 90 à 100 km/h dans les terres et jusqu'à 120 km/h sur le littoral de la Manche. Les prévisionnistes annoncent même jusqu'à 130 km/h sur les caps les plus exposés. Il faudra être particulièrement vigilant à partir de dimanche midi.

"Ces fortes rafales bien que classiques pour la saison interviennent dans un contexte où les sols saturés en eau ont rendu les systèmes racinaires des arbres très vulnérables. Par conséquent, le risque de chute d'arbres est plus important qu'en temps normal pour ces vitesses de vent," précise Météo Bretagne. L'office national des forets recommande d'ailleurs d'éviter les balades en forêt ce dimanche.

La prudence est aussi de mise en bord de mer en cette période de grandes marées. Les coefficients seront importants à partir de dimanche et jusqu'à mardi (de 93 à 108). Le risque de submersion sur le littoral est réel pour dimanche et lundi. En mer "la houle va atteindre entre huit et 10 mètres sur les côtes d'Iroise, cinq à huit mètres en Manche et entre quatre et huit mètres en Atlantique," ajoute Météo Bretagne. La compagnie Océane a d'ailleurs annulé certaines liaisons maritimes au départ de Quiberon dans le Morbihan.