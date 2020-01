VIDEO - Tempête Gloria : le village du Racou en partie inondé

Le village du Racou, sur la commune d'Argelès-sur-Mer, a l'habitude des coups de mer. Mais la mer se déchaîne dans le secteur, conséquence de la tempête Gloria. Le sable a envahi les ruelles et les habitations.

Argelès-sur-Mer, France

Le village du Racou, sur la commune d'Argelès-sur-Mer, est en première ligne, lors du passage de la tempête Gloria sur les Pyrénées-Orientales. La plage a disparu à cause de la montée de la mer. Le sable a envahit les ruelles et certaines maisons. Le village accueille une centaine de personnes à l'année, et certains n'avaient pas "vu ça depuis 10 ans. Des vagues de 6 mètres de hauteur !"

Ce lundi soir; une partie des riverains a été évacuée par mesure de sécurité. Il y a aussi des dégâts causés par des bateaux, laissés sur la plage et déplacés par les vagues.