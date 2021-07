VIDÉO - Un violent orage de grêle s'abat sur Saint-Étienne et ses alentours

L'épisode fut bref, mais intense. Un orage de grêle s'est abattu sur Saint-Étienne et ses environs ce samedi vers 15h15. Les pompiers de la Loire se préparaient à recevoir beaucoup d'appels, mais finalement l'orage n'aurait fait que peu de dégâts.

Photo des grêlons. © Radio France - Noémie Philippot.

Sur son compte Twitter, le club de l'ASSE s'est aussi amusé de cette drôle de météo pour un mois de juillet, en publiant une photo de la pelouse du stade Geoffroy Guichard recouverte de grêlons.

Peu de dégâts

Les pompiers de la Loire redoutaient un nombre important d'appels. Mais finalement, il y a eu peu de coups de téléphone et seulement quelques petites interventions. Sur la Nationale 88, des portions de route ont été partiellement inondées, comme par exemple à hauteur de la Ricamarie.

Tommy Cattaneo. © Radio France

Le Roannais touché dans la nuit de vendredi à samedi

Rien de comparable avec la nuit de vendredi à samedi. Météo France avait placé la Loire en alerte orange aux orages. Le vent a soufflé à plus de 100 km/h dans le Roannais, et les pompiers sont intervenus 30 fois sur 16 communes du secteur, dont Pouilly-sur-Charlieu et Briennon, notamment pour des arbres en travers des routes et des câbles téléphoniques et électriques endommagés.