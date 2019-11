Vidéo - Une nouvelle fraise à neige pour affronter l'hiver au Ballon d'Alsace

1,6 millions d'euros sont investis, cette année, dans le plan de viabilité hivernale du département du Territoire de Belfort. Un plan qui doit permettre de déneiger le plus rapidement possible les 547 kilomètres de routes départementale du département.

Une fraise à neige pour venir à bout des congères du Ballon d'Alsace

Parmi les actions engagées, la constitution d'un stock de 3 000 tonnes de sel, de saumure, et de graviers, 66 agents en astreinte jusqu'au 16 mars, pour pouvoir intervenir 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, mais aussi, cette année, le renouvellement d'un certain nombre d'engins. Deux poids lourds, trois sableuses et un camion léger sont venus remplacer le matériel vétuste.

Mais l'investissement le plus important est l'achat d'une nouvelle fraise à neige, un engin essentiel pour déneiger l'accès au Ballon d'Alsace explique Florian Bouquet, président du Conseil départemental. "C'est une sorte de gros engin avec une turbine à l'avant, qui permet d'amasser la neige et de la souffler de l'autre côté sur le versant du Ballon d'Alsace", afin de venir à bout des congères formées par le vent.

Découvrez la fraise en action

Lors des premières neiges de la saison, autour du 18 novembre, la nouvelle fraise est entrée en action pour la première fois au Ballon d'Alsace, comme le montrent ces images du Conseil Départemental du Territoire de Belfort.

Pas de salage au Ballon

Car sur la route du Ballon, l'épandage de sel est interdit, afin d'éviter de polluer la station de captage d'eau potable de Malvaux. La chaussée est seulement raclée et recouverte de gravillon.

Au total, cette année, le conseil départemental a investi 270 000 euros dans le renouvellement de son matériel.

Suivre en temps réel l'avancée des chasse-neiges

Tous les véhicules sont désormais équipés de GPS, et sont géo-localisables sur le site du conseil départemental. En cas de chute de neige, si vous voulez savoir si la route qui passe devant chez vous va bientôt être déneigée, vous pouvez désormais savoir où en sont les chasse-neiges.