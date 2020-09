VIDÉO - Vendée : des routes coupées et des maisons inondées suite à un violent orage à Challans

Depuis le milieu d'après-midi, les sapeurs-pompiers de Vendée sont submergés d'appels de la part d'habitants du secteur de Challans. Une centaine de demandes de secours étaient enregistrées en fin d'après-midi ce samedi pour du pompage. Des commerces inondés ont dû fermer.

"Depuis 16 ans que je suis à Challans, je n'ai jamais vu ça", explique Stéphane Héraud, conseiller municipal à Challans et d'astreinte, ce samedi. En milieu d'après-midi, un déluge s'est abattu sur la commune vendéenne en quelques minutes. Très rapidement de nombreuses rues ont été inondées et plusieurs automobilistes se sont retrouvés avec de l'eau jusqu'à la moitié de leur portière.

Face à l'ampleur de la situation, ce samedi après-midi, à Challans, des sapeurs-pompiers de plusieurs casernes du département ont été appelés en renfort - Ville de Challans

Des commerces inondés et des routes impraticables

Dans le centre-ville comme dans la zone commerciale, route de Beauvoir, plusieurs magasins inondés ont dû fermer, car ils étaient inondés. Plusieurs routes ont également été coupées à la circulation. En fin d'après-midi, les pompiers comptabilisaient une centaine de demandes d'interventions, essentiellement pour des opérations de pompage dans des maisons, des caves et des commerces inondés. Face à l'ampleur de la situation, des sapeurs-pompiers de six casernes du département ont été appelés en renfort. Une quarantaine d'hommes sont mobilisés.

Plusieurs routes ont été coupées à la circulation, ce samedi après-midi à Challans, en Vendée, à la suite d'un violent épisode orageux. - Ville de Challans

Plus de 50 millimètres d'eau en moins d'une heure

Dans le secteur de Challans, plus de 50 millimètres d'eau sont tombés, en moins d'une heure, au plus fort de l'orage. "Je voyais des automobilistes s'arrêter au milieu de la route, de peur de franchir certains gués parce qu'il y avait de l'eau qui montait de plus en plus vite, témoigne Yann, un automobiliste qui était à Challans, ce samedi après-midi. Je devais me rendre dans un magasin, mais on m'a refoulé car il était inondé. Dans le nord-est de Challans, je me suis retrouvé très vite coincé, à essayer de slalomer sur des portions de routes praticables. J'ai même vu des personnes qui jetaient des seaux d'eau entiers depuis leur habitation, par la fenêtre. Par sécurité, j'ai fait demi-tour pour retourner sur la côte où j'ai retrouvé un grand soleil."