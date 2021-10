VIDEO - Vigilance orange dans le Gard : épisode pluvieux terminé dans les Cévennes

A cause des fortes pluies qui s'abattent sur le département depuis ce dimanche matin, le Gard est désormais en vigilance Orange "crues", "pluie-inondation" et "orages". Le département est également en vigilance jaune "vents violents". Les crues sont désormais à surveiller de très près. Vigicrues enregistre une crue de la Lèch à Chamborigaud et place le Gardon et la Cèze en vigilance ORANGE "crues". A Beaucaire, une crue rapide du Rhône doit s’amorcer dans les prochaines heures : la mairie a fait fermer les portes de la banquette. A Anduze, le gardon pourrait atteindre cinq mètres dans la soirée.

Vers 19h, Météo France confirme que l'épisode pluvieux est désormais terminé sur les Cévennes. Le vent, fort, pousse les orages vers l'Est, vers les Bouches-du-Rhône et le Var.

Le gardon de Mialet commence à diminuer. Il est monté à 5.52 m. Crue de 2014 battue. A Chambon, décrue du Luech également qui est monté à 6,79m

Soyez prudents, et évitez autant que possible de prendre la route.

