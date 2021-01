VIDEO - Vos photos des chutes de neige en Lorraine

Comme annoncée par Météo France, la neige tombe en abondance ce jeudi sur l'ensemble de la Lorraine. La vigilance orange neige et verglas est valable pour toute la journée. Retrouvez photos et vidéos de cet épisode de neige en Moselle, en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges.