VIDÉOS - D'impressionnants orages touchent plusieurs régions de France

L'épisode orageux en cours n'est pas tout à fait fini ce mercredi soir mais déjà plusieurs régions de France ont été fortement touchées par d'importantes pluies et rafales de vent. Voici les images les plus impressionnantes.

Certains redoutent le retour des orages ce mercredi soir alors que les stigmates de la première vague sont toujours bien visibles. Neuf départements sont maintenus en vigilance orange aux orages et les 87 autres départements de France métropolitaine en vigilance jaune, "à ne pas négliger" non plus prévient Météo France dans un bulletin réactualisé en fin de journée. Ces orages sont localement violents avec des intensités pluvieuses fortes, atteignant localement 80 mm en peu de temps, avec de la grêle, et de fortes rafales de vent l'ordre de 80 à 100 km/h, insistent les prévisionnistes. Des phénomènes tourbillonnaires sont également possibles sur les zones littorales. Les Bouches-du-Rhône est le département le plus exposé avec des orages qui pourront être durables et peu mobiles.

40 millimètres de pluie en une heure et demie à Paris

Un nouvel épisode orageux, quelques heures seulement après le passage de premiers orages par endroits déjà très violents. L'Île-de-France en premier a été particulièrement surprise par l'intensité des pluies, ce mardi soir.

Plus de 40 millimètres de pluie sont tombés en l'espace de d'une heure et demie, selon les relevés de Météo France à la station du parc Montsouris. C'est quasiment "70% de ce qui tombe normalement en un mois tout cumulé", a souligné un porte-parole.

Les trombes d'eau ont perturbé la circulation dans les transports en commun.

Des rafales à 107 km/h au sémaphore du Dramont dans le Var

Plus de peur que de mal également en Provence ce mercredi matin. Le réveil des habitants des Bouches-du-Rhône et du Var a été précipité par des forts coups de tonnerre et des pluies diluviennes comme à Toulon et Marseille.

En milieu de journée ce mercredi, un orage a donné 54 mm d'eau en une heure du côté de la Garde-Freinet près de Saint-Tropez et des rafales à 107 km/h au sémaphore du Dramont. On a relevé 34 mm en trois heures à Aigues-Mortes près du Grau-du-Roi, indique Météo France.

À Cassis, les rues ont été transformées en torrent, comme on le constate sur cette vidéo postée par l'association des commerçants de Sanary-sur-Mer :

La grêle également fait des dégâts par endroits.

Chutes d'arbres, toits envolés et maisons inondées dans la Loire

De la pluie, de la grêle et de grosses rafales de vent également, ont touché le sud du département de la Loire, ce mercredi vers 14h30. Le vent a soufflé jusqu'à 130 km/h à Saint-Etienne.

Les pompiers de la Loire ont été appelés 169 fois pour des demandes d'interventions. Beaucoup de maisons inondées, des chutes d'arbres, des toits envolés, des routes coupées.

À La Grand-Croix, le toit d'une entreprise s'est envolé et menaçait de tomber sur la voie ferrée à côté.

Les rues transformées en torrents à Nîmes

Enfin, un violent orage s'abat ce mercredi soir dans le Gard. Les rues de Nîmes sont transformées en torrents, emportant les poubelles sur leur passage.

Les communes d'Anduze, Vauvert ou encore Beauvoisin sont aussi touchées par ces fortes pluies.