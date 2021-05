VIDÉOS - De la neige en plein mois de mai en Béarn et en Bigorre

De la neige en plein mois de mai ! La météo a clairement fait un grand écart en Béarn et en Bigorre, entre le soleil et les températures estivales jusqu'à 30 degrés samedi dernier, et des chutes de neige et des températures négatives ce mardi 11 mai.

La preuve avec ces vidéos, captées par les webcams de Météo Pyrénées :

La neige est tombée très bas

Ces chutes de neige en plein printemps ne sont pas rares explique Météo Pyrénées, mais là, c'est tombé très bas, à 1200/1300 m d'altitude, comme à Gourette.

La Bigorre n'y a pas échappé