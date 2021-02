VIDÉOS - Découvrez, vu du ciel, le Pays de Pail, le chemin de halage et les Coëvrons sous la neige

Des bonhommes de neige, des batailles de boule de neige, des jeux dans la neige. On s'amuse bien en Mayenne. Tout est recouvert de blanc, dans les villes et à la campagne. Petits et grands en profitent. Et cette belle couche de neige donne aux paysages de notre département une autre saveur. Partons à la découverte de la Mayenne sous la neige, dans le Pays de Pail, sur le chemin de halage et dans les Coëvrons.

