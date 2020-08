Météo-France lève la vigilance orange aux orages valable cette nuit en Loire-Atlantique et en Vendée. Ce dimanche matin les deux départements repassent en vigilance jaune.

VIDÉOS: Des éclairs impressionnants en Loire-Atlantique et en Vendée

Le ciel a été agité dans la nuit de samedi à dimanche en Loire-Atlantique et en Vendée. Mais ce dimanche matin les deux département repassent en vigilance jaune aux orages selon le dernier bulletin de Météo-France. Tout la nuit une vigilance orange était en vigueur puisque les éclairs et le tonnerre ont frappé la Loire-Atlantique et la Vendée.

Quelques interventions des pompiers en Vendée

En Vendée, les pompiers sont intervenus cinq fois dans la nuit en raison de ces orages pour de légères inondations ou d'arbres tombés aux Sables-d'Olonne, à Moutiers-les-Mauxfaits et sur l’Ile d’Yeu.