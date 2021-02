VIDEOS - En Andorre, descente de ski sur le sable du Sahara

Un mélange d'orange et de blanc. Une remontée de sable du Sahara traverse une partie de la France ce samedi, et donne lieu à des images étonnantes. Le sable est stocké dans les masses d'air et retombe avec les pluies qui touchent les Pyrénées-Orientales et l'Andorre. Le phénomène n'est pas inédit, mais les quantités de sable sont assez conséquentes.

Ainsi, les skieurs andorrans ont l'occasion d'expérimenter une descente de pistes plutôt originale, comme à la station de Grandvalira, sur le site du Pas de la Case.

En plaine, le sable a aussi légèrement recouvert des voitures. Le phénomène s'étend jusqu'aux massifs des Alpes.