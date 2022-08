Orages, bourrasques et fortes pluies : la météo se dégrade en Île-de-France. Une station de métro de la ligne 9 est fermée à cause d'une inondation.

Vidéos : des intempéries plus intenses que prévues en Île-de-France

Les intempéries sont plus intenses que prévues en Île-de-France.

En raison des intempéries, la station Alma Marceau est fermée sur la ligne de métro 9 qui relie le Pont de Sèvres à la mairie de Montreuil. Sur son compte Twitter, la RATP prévient les usagers que cet arrêt est dû à une inondation. Une grande quantité d'eau est rentrée dans la station comme on peut le constater sur cette vidéo publiée sur le réseau social.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

D'autres stations de métro ne sont pas desservies comme Ledru Rollin et Daumesnil, sur la ligne 8 allant de Balard à Pointe du Lac.

Selon le site Météo Express, la station située au sommet de la Tour Eiffel a mesuré de fortes rafales de vent allant jusqu'à 104 km/h. Surpris par ces fortes pluies, les internautes documentent ce changement rapide de météo, souvent les pieds dans l'eau.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des précipitation intenses et très intenses

L'Île-de-France est en ce moment en vigilance jaune pour les orages. Dans certaines communes de la région les précipitations sont "intenses" et "très intenses" comme à Argenteuil et Gennevilliers. Explications : un conflit entre deux grosses masses d'air. L'une chaude et l'autre froide.

Entre 18 heures et 19 heures, 37 millimètres d'eau ont été enregistré à la station météorologique de Paris-Montsouris. En comparaison, 58 millimètres d'eau en moyenne sont enregistré par mois, entre 1991 et 2020.

Météo France a donné une conférence de presse à 16h15 pour faire le point sur la situation.