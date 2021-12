VIDÉOS – Les kayakistes se régalent sur le gave de Pau en crue

Certains n'ont pas fini de maudire le ciel, la pluie et les intempéries des dernières heures qui ont fait des dégâts en Béarn. D'autres à l'inverse profitent des éléments pour se faire plaisir ce samedi matin. Après les débordements, les cours d'eau toujours gonflés ont amorcé leur décrue, et sur le gave de Pau notamment, il y avait des kayakistes bien contents de pouvoir profiter de ce terrain de jeu naturel dans des conditions optimales.

"C'est le kiff !"

Nino, Quentin et Louis, trois amis du Pau Canöe Kayak Club Universitaire n'ont pas hésité ce samedi matin : "Quand on a vu la neige en montagne partir en eau on s'est dit c'est le moment !", "on a une conversation sur les réseaux sociaux, on s'est donné rendez-vous au Pont d'Espagne pour faire la descente", "C'est le kiff !". Le hic c'est que même si la pluie s'est arrêtée et le temps radouci, après de longues minutes dans l'eau il fait quand même froid : "On est équipé pour, et on a l'habitude, mais au bout d'un moment il fait bien froid quand même... mais ça vaut le coup !"

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix