VIDÉOS - Tempête Alex : les images impressionnantes dans les vallées de la Vésubie et de la Roya il y a un an

Un véritable déluge, d'une intensité exceptionnelle, s'abattait sur l'arrière-pays niçois le 2 octobre 2020. C'était le résultat de deux phénomènes météorologiques mêlés : la tempête Alex et un épisode méditerranéen d'une rare violence. Les vallées de la Vésubie et de la Roya étaient dévastées par les crues et l'écoulement de tonnes de boue, de matériaux et d'arbres emportés par le déluge.

Un bilan humain très lourd : dix morts, huit personnes portées disparues. Pendant deux jours, les habitants des vallées ont été coupés du monde, puis isolés pendant des mois. Les images impressionnantes du passage de la tempête Alex témoignaient de la violence de l'épisode météorologique.

La tempête Alex dans la vallée de la Vésubie

La tempête Alex dans la vallée de la Roya