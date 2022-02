VIDÉOS - Tempête Eunice : les images des vents violents dans les Hauts-de-France et en Normandie

La tempête Eunice souffle particulièrement dans les Hauts-de-France et en Normandie ce vendredi. Les départements du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Manche et de la Seine-Maritime sont toujours en vigilance orange pour vents violents. Des images impressionnantes notamment sur le littoral.

Prudence si vous êtes dans les Hauts-de-France ou en Normandie. Les rafales de vent, en lien avec la tempête Eunice, sont en train de se renforcer pour atteindre un pic dans le courant de l'après-midi avec des vents allant de 120 à 140 km/h dans le nord de la France, indique Météo France.

Les départements de la Seine-Maritime, de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord sont toujours placés en vigilance orange pour vent violent et vagues-submersions. La Manche est en vigilance orange uniquement pour vent violent. Les rafales les plus violentes sont attendues en cours d'après-midi sur le Pas-de-Calais et le Nord.

L’Office national des forêts incite le public à ne pas fréquenter les forêts publiques du littoral et proches du littoral de ces départements ce vendredi et tout ce week-end.

Les images dans les Hauts-de-France

Le préfet du Nord Georges-François Leclerc a appelé ce matin sur France Bleu Nord les habitants de la région à prendre la tempête Eunice "au sérieux" et à limiter au maximum leurs déplacements ce vendredi entre 14h et 18h.

► Suivez la situation en direct dans le Nord-Pas-de-Calais

Wimereux face à la tempête Eunice © Radio France - Diane Sprimont

Les images en Normandie

Ce sont dans "les endroits les plus extrêmes du Cotentin" que "les vents sont les plus violents, les vagues sont les plus importantes", a expliqué ce vendredi sur franceinfo Frédéric Perissat, préfet de la Manche.

tempête à Bretteville (50) © Radio France - jean-marc perez

Du côté du Havre aussi, la tempête Eunice souffle fort.

La tempête Eunice souffle sur le Havre © AFP - Sameer Al-DOUMY

La tempête Eunice souffle sur Le Havre © AFP - Sameer Al-DOUMY

La tempête Eunice s'abat sur le Royaume-Uni

La tempête Eunice s'abat également sur le Royaume-Uni. Des rafales de près de 200 km/h sur les côtes, Londres désertée, des transports très perturbés... Moins de 48 heures après le passage de la tempête Dudley qui a fait au moins cinq morts en Europe notamment en Allemagne.

La tempête Eunice à Newhaven dans le sud de l'Angleterre le vendredi 18 février 2022 © AFP - Glyn KIRK