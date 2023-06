VIDÉOS - Tornade, inondations, fortes rafales : les orages balayent le grand ouest de la France

Les orages prévus par Météo-France se sont abattus sur la France, du Sud-Ouest au nord du pays, ce dimanche en fin de journée. Au total, 33 départements étaient concernés par une vigilance orange aux orages, selon le bulletin de Météo France publié dimanche à 20 heures. Fortes pluies, rafales de vent, inondations, tornades : ce court, mais violent épisode a provoqué des dégâts, notamment en Normandie. Une personne a été légèrement blessée. Dans la soirée, des foyers étaient privés d'électricité, dans l'Eure, dans le Val d'Oise ou encore dans la Sarthe.

ⓘ Publicité

Des inondations à Dieppe, une mini tornade en Seine-Maritime

En Seine-Maritime, une sorte de mini tornade, issue d'un "orage supercellulaire", a touché les communes de Motteville et de Flamanville, où des toitures ont été arrachées, selon France Bleu Normandie . À Motteville, entre 30 et 50 maisons ont été endommagées. Une personne a été légèrement blessée à Motteville et transportée à l'hôpital.

Dans l'Eure, 500 foyers sont privés d'électricité, notamment à Fatouville-Grestain et à Bernay, où des rues sont inondées, a indiqué la préfecture. 1.000 foyers ont été privés d'électricité à Bernay, Fatouville-Grestain et dans la vallée de l'Andelle. Les pompiers ont dénombré 60 interventions. Dix routes ont été coupées.

À Dieppe (Seine-Maritime), des pluies diluviennes ont provoqué des inondations, tout comme à Fauville-en-Caux et Bacqueville-en-Caux. Six automobilistes se sont retrouvés coincés par l'eau et ont dû être secourus.

À Orléans (Loiret), les quais de Loire ont été inondés, rapporte France Bleu Orléans . Le sous-sol de la mairie a aussi été en partie inondé tout comme des caves et des logements. Les pompiers ont recensé une centaine d'interventions.

Des trombes d'eau se sont également abattues sur l'A13 au péage de Beuzeville dans l'Eure. La Direction des routes d'Île de France (DiRIF) annonce également que la chaussée est inondée sur la N118 dans le sens Paris-province, deux voies sur trois et la bande d'arrêt d'urgence étaient fermées en début de soirée ce dimanche.

Des chutes d’arbres ont été signalées en Ile-de-France, notamment à Combs-la-Ville, Maison-Alfort et Paris, ainsi que dans la Sarthe . Le vent a aussi fortement soufflé, comme dans cette vidéo ci-dessous, à Pontoise (Oise). On peut y voir une piscine gonflable s'envoler.

Des vents forts et des rues partiellement inondées ont aussi été observés au Mans.

Des coupures d'électricité

Les orages et vents violents ont provoqué dimanche en fin de journée des coupures de courant en Ile-de-France, avec jusqu'à 11.000 foyers sans électricité dans le Val d'Oise ce dimanche, selon le gestionnaire du réseau de transport électrique RTE. À 20h30, la quasi-totalité des foyers avait été réalimentée.

À 19h, il y avait également 2.000 foyers sans électricité dans la Sarthe, essentiellement dans le secteur du Mans et de Bonnetable.

Le trafic ferroviaire perturbé

Plusieurs lignes de train en région parisienne étaient perturbées ce dimanche en fin de journée, avec des passagers contraints de rester à quai, à cause d'incidents liés aux orages sur le nord de la France, a indiqué la SNCF. La circulation est interrompue sur certaines lignes, au départ de la gare du Nord notamment, "suite au passage d'orages" avec "des branches sur un certain nombre de voies", a indiqué la SNCF à l'AFP.

"Pour des raisons de sécurité, certains trains sont retenus" en gare, comme ceux de l'axe Paris-Amiens, a ajouté un porte-parole du groupe. D'autres trains en direction de Laon ou de Beauvais, restés à quai plus tôt dans l'après-midi, ont en revanche pu repartir.

En Ile-de-France, les lignes P, H, E, L étaient interrompues vers 19H en raison des conditions météorologiques, selon le site de la SNCF. La ligne C était elle aussi interrompue à cause d'un arbre "tombé sur la voie à Vitry sur Seine", de même que la ligne A à cause d'un "obstacle sur la voie". D'autre part, sur l'axe Paris-Creil, "le trafic est interrompu entre Paris Nord et Orry la Ville suite à un choc anormal. Les clients des trains concernés sont en cours d'évacuation", est-il indiqué. "Des orages violents sur la zone perturbent également la circulation des trains. La reprise normale des circulations est estimée à 21h". En Gare de Lyon, les trains sont retardés d'une à deux heures en raison d'une bâche tombées sur les caténaires.

À 20h45, la circulation des trains était interrompue entre Orléans et Paris, en raison de débris tombés sur les voies en région parisienne.