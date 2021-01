Les habitants de Seine-Maritime et de l'Eure ont découvert un léger manteau blanc ce samedi en ouvrant leurs volets.

VIDEOS : Une fine couche de neige recouvre quelques heures la Seine-Maritime et l'Eure

L'Eure et la Seine-Maritime ont été en vigilance orange neige et verglas ce samedi, c'est le cas de 32 départements. La neige est tombée ce samedi matin et a tenu quelques heures, causant quelques accidents heureusement sans gravité. Soyez prudents sur les route, il pourrait y avoir des plaques de verglas.

La neige a fait le bonheur des tout petits, qui n'étaient pas encore nés ou presque la dernière fois que la neige est tombée chez nous, comme Anna.