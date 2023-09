VIDÉOS - Une impressionnante tornade fait des dégâts matériels dans le Nord-Ouest de la Mayenne

Capture d'écran d'une vidéo de la tornade qui a sévit entre Ernée et Saint-Pierre-des-Landes

Une tornade s'est formée près d'Ernée, dans le Nord-ouest de la Mayenne ce dimanche 17 septembre. Sur les images filmées par Météo Mayenne, on découvre une trompe descendre d'un gros nuage, derrière des habitations. Une dizaine de gendarmes sont intervenus sur place. Seuls trois lieux-dits ont été touchés entre la commune d'Ernée et Saint-Pierre-des-Landes. Il s'agit de Le poirier, La souvate et Merole.

Si aucune habitation n'a été touchée par cet épiphénomène, la tornade a duré de longues minutes. Des dégâts ont été constatés dans plusieurs exploitations agricoles. Les toits de plusieurs bâtiments agricoles ont été soufflés par l'intensité des vents. Aucun blessé n'est à déplorer.

Selon Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, la tornade se serait formée entre 17h30 et 17h45 "en bordure sud d’une cellule orageuse de petite dimension mais passagèrement très active".

Depuis 16 heures cet après-midi, le département est placé en vigilance jaune aux orages et aux pluies-inondations, par Météo France.